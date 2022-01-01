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Михайлова 29к2, Москва |
 
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SimplyMed Clinic

Инвестиция в здоровье - Лучшее решение
Записаться на прием
Все услуги
Без очередей
Уделяем нужное время каждому пациенту!
Опытные врачи
Общий стаж врачей - 65+ Лет
1780+
Счастливых пациентов

SimplyMed Clinic

Инвестиция в здоровье - Лучшее решение
Записаться на прием
Все услуги
Без очередей
Уделяем нужное время каждому пациенту!
Опытные врачи
Общий стаж врачей
65+ Лет
1780+
Счастливых пациентов

Услуги клиники

Стоматология
Анализы
Косметология
Гинекология
IV-Терапия
Кардиология
Терапия
В будущем

Преимущества клиники

От качества материалов зависит многое!
Клиника SimplyMed является официальным партнером немецко-швейцарской системы имплантатов SIC (Schilli Implantology Circle) и S.T.I. Dent, ведущий поставщик стоматологических материалов и оборудования. Так же мы устанавливаем имплантаты системы Straumann, Dentsply Sirona Astra Tech и Osstem. Мы исключительно используем сертифицированные материалы лидирующих производителей как: 3M, Ivoclar Vivadent, Mueller-Omicron, Geistlich и другие.

О нас

Наша миссия
Создание возможности для населения получить комплексное лечение для сохранения здоровья и эстетики по доступным ценам без потери качества, и уровня сервиса.

Наше Виденье
Создать медицинские учреждения высокого уровня, где пациенты будут знать и ощущать, что ими занимаются, как только они посещают клиники и до окончания всех этапов лечения, при этом тщательно объясняя пациенту каждый этап лечения.

Covid-19

Коронавирус или Covid-19 (SARS-CoV-2) является короновиросной инфекцией возникшая в 2019 году. Заболевание данной инфекцией может проходить, как и в легкой, так и в тяжелой форме, поражая легкие человека, вызывая респираторные проблемы (пневмония), усложняющие дыхание, что ведет к недостатку кислорода в организме. В некоторых случаях, пациенты вынуждены прибегать к аппаратам ИВЛ (Искусственная Вентиляция Легких), чтобы восполнить уровень кислорода для поддержания дееспособности органов.
Подробней
Covid-19
Коронавирус или Covid-19 (SARS-CoV-2) является короновиросной инфекцией возникшая в 2019 году. Заболевание данной инфекцией может проходить, как и в легкой, так и в тяжелой форме, поражая легкие человека, вызывая респираторные проблемы (пневмония), усложняющие дыхание, что ведет к недостатку кислорода в организме. В некоторых случаях, пациенты вынуждены прибегать к аппаратам ИВЛ (Искусственная Вентиляция Легких), чтобы восполнить уровень кислорода для поддержания дееспособности органов.
Подробней

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