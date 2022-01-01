SimplyMed Clinic

От качества материалов зависит многое!
Клиника SimplyMed является официальным партнером немецко-швейцарской системы имплантатов SIC (Schilli Implantology Circle)
и S.T.I. Dent
, ведущий поставщик стоматологических материалов и оборудования. Так же мы устанавливаем имплантаты системы Straumann
, Dentsply Sirona Astra Tech
и O
sstem. Мы исключительно используем сертифицированные материалы лидирующих производителей как: 3M
, Ivoclar Vivadent
, Mueller-Omicron
, Geistlich
и другие.
Не только врачи, но и добрые люди.
Наша профессиональная команда всегда ищет оптимальное решение. Благодаря многолетнему опыту врачей, которые работали и постоянно обучаются в различных странах, как Германия, Сша и другие, клиника СимплиМед может с уверенностью предоставить весь спектр услуг в существующих направлениях.
Спектр и качество услуг
В клинике SimplyMed, мы ценим качественное предоставление услуг и комфорт наших пациентов, по-этому мы с каждым составляем детальный план лечения, чтобы в последующим пациент знал, какие работы необходимо выполнить для восстановления здоровья. Благодаря опыту и знаний наших врачей, а также материалам, которые мы используем в клинике, лечение происходит безопасно и, почти, незаметно.